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كانوا يبحثون عن الذهب... هكذا تُوفي 3 أشخاص خلال عمليّة التنقيب

Lebanon 24
17-08-2023 | 16:00
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كشفت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا جنوب مصر، اليوم الخميس، تفاصيل العثور على 3 جثث.

وتبيّن أن الأشخاص الـ3 يعملون في مجال التنقيب عن الذهب، وتم نقل الجثث إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية.
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وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أن الأشخاص الثلاثة كانوا يبحثون عن الذهب في هذه المنطقة، وضلوا طريقهم ومن ثم ماتوا من العطش. (العربية)
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