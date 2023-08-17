كانوا يبحثون عن الذهب... هكذا تُوفي 3 أشخاص خلال عمليّة التنقيب

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كشفت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا جنوب مصر، اليوم الخميس، تفاصيل العثور على 3 جثث.وتبيّن أن الأشخاص الـ3 يعملون في مجال التنقيب عن الذهب، وتم نقل الجثث إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية.وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أن الأشخاص الثلاثة كانوا يبحثون عن الذهب في هذه المنطقة، وضلوا طريقهم ومن ثم ماتوا من العطش. (العربية)