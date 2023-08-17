حلّت في المرتبة الأولى... أم لـ3 أولاد تفوقت في الثانوية العامة وهذا معدلها

Advertisement

نجاح باهر ولافت حققته السيدة الأردنية نجاح بني خالد، بعد أن حصدت المرتبة الأولى في بلادها بامتحانات الثانوية العامة/الفرع الأدبي بمعدل 99.8%.وتحدثت بني خالد عن قصة نجاحها، قائلة إنها قررت إعادة امتحان الثانوية العامة بعد توقف طويل برفقة ابنها لتشجيعه، غير أن هذا الأمر تطور إلى تنافس فتفوقت عليه بعد أن حصل على معدل 87% من الفرع العلمي.وأضافت أنه لولا دعم زوجها بالدرجة الأولى ومساندته لها لما كان حصل هذا الإنجاز، "إذ كان هناك صعوبات تتمحور حول مسؤولية البيت وترتيب الأوقات، كما أن الصعوبة الأكبر التي رافقتني خلال مسيرتي التعليمية كانت وفاة والدة زوجي خلال فترة التوجيهي".كذلك قالت: "لم أكن متوقعة أن أكون الأولى على الأردن"، مؤكدة: "طموحنا جميعاً في العائلة هو أن نكمل التعليم الجامعي بتفوق".