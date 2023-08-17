رحل بطريقة مروعة قبل الفرح بنجاحه.. هذا آخر ما كتبه

أظهرت نتائج الثانوية العامة التي صدرت مساء الأربعاء في الأردن، نجاح الطالب الراحل أحمد هائد النعامنة بمعدل 75.8، والذي توفي إثر حادث سقوط مروع في بلدة حريما شمالي محافظة إربد.

وتوفي طالب التوجيهي الراحل الشاب أحمد النعامنة فجر يوم السبت الموافق 12/8/2023 قبيل ظهور النتائج بـ4 أيام، إثر سقوطه من مرتفع أثناء عمله على إزالة "حبل زينة" بعد حفل زفاف داخل إحدى المزارع في محافظة إربد.

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وأسعف النعامنة بعد الحادثة إلى أحد المستشفيات القريبة، إلا أنه فارق الحياة.





وكان نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي نعوا الشاب الخلوق النعامنة سائلين له الرحمة والمغفرة، ولذوية الصبر والسلوان، تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، آخر ما كتبه الشاب الراحل طالب التوجيهي، أحمد النعامنة.





وكان آخر ما كتبه الشاب الراحل عبر صفحته الشخصية في موقع فيسبوك: "أنا راضٍ عن أي شي قدمته سواء نجحت أو رسبت"، مضيفاً: "ما حدا ييجي يحكيلي توقعتك أحسن أو بتجيب علامة كاملة أعلى من هيك، ويا ريت نكون خفيفين لأنه حرفيا هاي الفترة أصعب فترة".

وساد حزن واسع في قرية حريما بمحافظة إربد، إثر وفاة الشاب أحمد النعامنة البالغ من العمر 18 عاما.