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الحملتهتم اليوم بمعالجة المسائل القانونية والأوراق والملفات الرسمية المطلوبة منك من قبل أرباب العمل.الثورتشعر أن قوانين العمل تحد من قدرتك على الابداع مع أنك تحقق الكثير من النجاحات المتتالية.الجوزاءحذار سوء التفاهم الذي قد يؤدي إلى فوضى في خططك العملية.السرطانتبشر الأمور بيوم مالي مزدهر أو بأرباح تحققها، أو بإيجاد وسائل جديدة في العمل تساعدك على زيادة دخلك.الأسدفاوض وساوم بجرأة وأعد قراءة حساباتك وقيّم الأوضاع بغية تعزيز استقرارك المالي كي تخرج بقرارات مهمة.العذراءتظهر هذا اليوم قدرات كبيرة وتقفز إلى الأمام مستعيناً ببعض الأصدقاء، الذين يؤدّون دوراً كبيراً في تطوّرك.الميزانيبلغ طموحك أقصى درجاته ليبشر بانقلاب هائل في مصلحتك مهما سمعت من انتقادات.العقربلا تدع أمورك الشخصية تؤثر في أدائك، ركّز على النجاح الذي تطمح إليه.القوستتاح أمامك فرص عمل كثيرة من شأنها أن تجعلك تسير على الطريق الصحيح للتقدم.الجديالمنافسون أقوياء جدًّا والأعداء يراقبون تحرّكاتك، بانتظار اول خطأ ترتكبه للانقضاض عليك والحلول مكانك.الدلوانطلاقة جيدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك.الحوتتخطئ حساباتك إذا كنت تنتظر انفراجاً أو تسوية واضحة أو نتيجة حاسمة لأمر معيّن.(السومرية)