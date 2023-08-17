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بواسطة جرافة.. حاولوا سرقة صراف آلي وهذا ما حصل (فيديو)

Lebanon 24
17-08-2023 | 23:58
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قامت شرطة ساسكس في المملكة المتحدة بنشر فيديو لمحاولة سرقة فاشلة لآلة صراف آلي، باستخدام جرافة.

وحاول ألفي سميث برفقة عدد من رفاقه، الشهر الماضي، الاستيلاء على آلة الصراف الآلي الواقعة قرب أحد المتاجر في بارنهام، مستخدما جرافة.

وقالت شرطة ساكس إنها اشتبهت في الجرافة التي كانت متواجدة في مكان لا توجد فيه أي أعمال تتطلبها.
 
 
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ووفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رجال الشرطة، لحقوا بالجرافة التي اتجهت لأحد آلات الصراف الآلي، ووجهت لها ضربة قوية.

وتمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض على سميث، وشريكيه اللذين فرا من المكان بسيارة مسروقة.

ووجهت لسميث تهمة التعدي على ممتلكات الغير بنية السرقة، والاستيلاء مع رفاقه على سيارة دون موافقة مالكها.

واعترف سميث في محكمة لويس كراون، هذا الشهر، بمحاولة السطو، وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات.(سكاي نيوز)

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