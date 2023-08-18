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منوعات
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
18-08-2023
|
04:28
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في حادثة غريبة، طلبت سيدة من ولاية تكساس الأميركية، المساعدة في التعرف على حيوان غامض، التقطته كاميرا في الحي الذي تعيش فيه.
وقالت تينا كاليج، إنها صورت الحيوان غريب الشكل من منزلها في قرية هيل كانتري، ولا تزال حتى الآن مصدومة من شكله غير المألوف.
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وفي حديث لقناة "KENS" المحلية، أوضحت كاليج أنها كانت داخل منزلها لدى سماعها صوتا غريبا في الحديقة.
وأضافت: "كان الحيوان الغريب يأكل ثمار التوت المتساقطة من الأشجار".
وبعد نشرها لصور الحيوان، وصلتها اقتراحات عديدة بشأن ماهيته، حيث ذهب بعضهم إلى أنه حيوان "تشوباكابرا"، وهو مخلوق أسطوري في التراث الشعبي لأجزاء من الأميركيتين، وسجلت أول مشاهدة مزعومة له في بورتو ريكو.
آخرون بحسب كاليج، رأوا أن الحيوان فصيلة غير معروفة تمزج بين الذئب والكلب، وفقما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.
وتواصل المسؤولون في قرية "هيل كانتري" مع هيئة حماية الحياة البرية في تكساس، للمساعدة في معرفة نوع الحيوان.
من جانبها توقعت الأخصائية في الثدييات بحديقة حيوان سان أنطونيو، راشيل مالستاف، أن يكون الحيوان ذئبا أو كلبا مصابا بالجرب أو مشاكل جلدية أخرى.(سكاي نيوز)
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