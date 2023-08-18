قروش ميّتة تُثير رعب سكان ولاية أميركية!

أذهل مشهد غريب سكان ولاية أيداهو الأميركية، بعد أن جرفت المياه نوع غير مألوف من أسماك القرش في المكان على ضفاف نهر السلمون.



ووفقا للتقارير، فإن الأسماك الميتة التي تم العثور عليها من نوع قرش السلمون، وهي مفترسة يصل طولها إلى 10 أقدام ويصل ووزنها إلى 1000 رطل، ومن المفترض أن تعيش في المحيطات، ما يعني أن وجودها سيهدد البيئة السمكية داخل النهر. (سكاي نيوز)

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