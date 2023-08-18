ضبط 100 ألف دولار في حقيبة مسافر

أعلنت الجمارك الروسية في مطار "فنوكوفو" غربي موسكو، عن ضبط أكثر من 100 ألف دولار في حقيبة مسافر لم يصرّح بها، قادم من الولايات المتحدة.





وأضافت أن المبلغ ضبط لدى مواطن روسي عمره 70 عاما ويقيم بشكل دائم في الولايات المتحدة، ووصل إلى موسكو من مدينة دالاس الأميركية عبر اسطنبول، واختار الممر الأخضر مصرحا بأنه يحمل 10 آلاف دولار فقط". (روسيا اليوم)

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