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قتلت 7 أطفال داخل المستشفى... إدانة الممرضة "سفاحة الرُّضع"

Lebanon 24
18-08-2023 | 10:30
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أدانت السلطات البريطانية الممرضة لوسي ليتبي بقتل 7 أطفال حديثي الولادة ومحاولة قتل 6 آخرين، في أسوأ واقعة قتل جماعي للصغار في تاريخ البلاد.

وتمت إدانة ليتبي بجرائم القتل "المستمرة والمحسوبة بدم بارد للرضع"، داخل الوحدة التي كانت تعمل فيها بمستشفى شمال غربي إنكلترا، بين عامي 2015 و2016.
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وقال المدعون لهيئة المحلفين إن الممرضة "سممت بعض ضحاياها من الرضع عن طريق حقنهم بالإنسولين، والبعض الآخر عن طريق حقن الهواء، أو بدس الحليب بالقوة في أفواههم، وهاجمت بعض ضحاياها عدة مرات قبل وفاتهم".

وحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، كان من الضحايا توأمان متماثلان قتلا في غضون 24 ساعة، ورضيع يقل وزنه عن كيلوغرام واحد تم حقنه بالهواء، وفتاة ولدت قبل موعدها بعشرة أسابيع.

وتواجه الممرضة القاتلة حكما بالسجن مدى الحياة، وفق "غارديان"، حيث سينطق الحكم يوم الإثنين.

ومن المتوقع أن تصبح لوسي، التي كانت في منتصف العشرينيات من عمرها عندما نفذت الهجمات، ثالث امرأة على قيد الحياة في المملكة المتحدة يحكم عليها بالسجن مدى الحياة. (سكاي نيوز)
 
 
 
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