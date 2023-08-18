الأولى تبلغ 12 عاماً والثانية 13.. خمسة رجال اعتدوا جنسياً على تلميذتين!

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أُدين خمسة رجال بتهمة إرغام تلميذتين على شرب الخمر والمخدرات قبل الاعتداء عليهم جنسياً في روتشديل في انكلترا.واستمعت المحكمة إلى إحدى النساء التي تم تصويرها وهي تتعرض لاعتداء جنسي بعد شرب الكحول، بينما كان المعتدين مستمتعين بفعلتهم، ويضحكون قبل مشاركتهم الفيديو.وكانت احداهما تبلغ من العمر 12 عامًا فقط، أما الأخرى فتبلغ من العمر 13 عامًا. وتعرضتا للإيذاء لمدة أربع سنوات بين عامي 2002 و 2006.ووفقاً لموقع "ديلي ميل"، يتم استدراج الضحايا من خارج مدارسهم بالزي الرسمي، ويتم الاعتداء عليهم جنسيًا خلف جدار المدرسة، وداخل السيارات، وفي الحدائق العامة والشقق والمنازل.وقالت النيابة العامة ان "المعتدين قد أدينوا بارتكاب جرائم مختلفة تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال."وأخبرت الفتاة الاولى عن تجربتها قائلة: "لقد تعرضت للإيذاء يوميًا لمدة ست سنوات. كنت في الثانية عشرة من عمري عندما بدأوا في الإساءة إلي، وإجباري على تعاطي الكحول والمخدرات، مع أصدقائهم. لقد فعلوا كما يحلو لهم، قاموا بتصوير مقاطع فيديو لي لابتزازي".وبعد صدور الأحكام، قال فرانسيس كيلين، كبير المدعين العامين في وحدة القضايا المعقدة في CPS في الشمال الغربي: "ارتكب هؤلاء الرجال جرائم مروعة من أجل إشباعهم الجنسي، دون التفكير في الآثار الدائمة التي قد تعيش مع ضحاياهم".