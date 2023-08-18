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فنون ومشاهير

لهذا السبب.. ميغان ماركل مهددة بخسارة لقبها

Lebanon 24
18-08-2023 | 23:00
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يتوجّب على دوقة ساسكس ميغان ماركل التنازل على لقب "الدوقة"، في حال قرّرت العودة إلى حياتها المهنية القديمة، لاسيما إعادة إطلاق مدونة خاصة بحياتها الشخصية، على ما أكدت خبيرة في الشؤون الملكية البريطانية.
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وجاء تصريح الخبيرة الملكية فانيسا فيلتز لبرنامج Talk TV، في ظل الكثير من الشائعات عن إمكانية إحياء ميغان لمدونة "ذا تيغ" The Tig، التي تسلط الضوء على حياتها الشخصية، على طريقة تلفزيون الواقع.
 
واعتبرت فيلتز أنه من المعيب على ميغان العمل في التسويق والترويج للسلع وهي تحمل لقبها، مشيرة إلى أن البعض قد ينتقدها، ويعتبرها من "الطراز القديم"، لكنها أصرت على أنه ليس من الأخلاقي أن تكون دوقة متزوجة من ابن ملك، وتقوم بالتجوّل والترويج للسلع والمنتجات باختلاف أنواعها.
 
واعتبرت أنه بمجرد اتخاذ ميغان قرار تجديد المدونة، سيكون عليها نسيان حياتها الملكية، والتخلي عن هاري، والبدء بحياتها العملية الجديدة.

ورداً على سؤال إن كانت هناك سابقة للأمر، لفتت فانيسا إلى أن أحداً من أفراد العائلة المالكة سواء من الأميرات أو الدوقات لن تتجرأ على فعل ذلك، ليس لأن العمل عيب، بل العمل المحترم يشرّف صاحبه، إلا أن العمل في التسويق لا يليق بالمقام الملكي.
 

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