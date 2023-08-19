30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
27
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
33
o
بشري
31
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
عارضة أزياء تستدرج ضحاياها ثم تبتزهم.. أكثر من 50 رجلا وقعوا فريستها! (صور)
Lebanon 24
19-08-2023
|
00:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكنت عارضة أزياء في مومباي بالهند من استدراج الرجال إلى مقر إقامتها لممارسة أنشطة جنسية، وسجلت مقاطع فيديو للقاءات، واستخدمتها لتهديد الضحايا.
وتم كشف جريمة الابتزاز الجنسي من قبل شرطة كارناتاكا مؤخرًا، مع أكثر من 50 رجلاً يشتبه في استهدافهم من قبل العصابة، وفق ما نقل موقع India Today.
Advertisement
وتم الكشف عن الجريمة والعصابة بعدما تقدم أحد الضحايا بشكوى للشرطة.
وذكر صاحب الشكوى أن المرأة، التي تُعرف باسم نيها الملقب ماهر، تعرفت اليه عبر منصة الرسائل تلغرام، وبعد ذلك، بدأ الاثنان بالتحدث عبر واتساب.
وأخبرته المرأة أن زوجها يعمل في دبي وأبدت استعدادها للدخول في علاقات جنسية معه. وأشار صاحب الشكوى الى أنها شاركت أيضًا صورها وعنوانها معه.
وادعى الرجل أنه في الساعة 3.30 في 3 آذار الفائت، زار منزل ماهر. وزعم أنه بعد فترة قصيرة، دخل ثلاثة أشخاص مجهولين إلى غرفة النوم واستجوبوه عن سبب وجوده هناك. ثم شرعوا في الاعتداء عليه.
وأضاف انه تم تهديده من قبل العصابة بتجريده من ملابسه وكشفه عاريا في الشوارع، ونقله إلى مسجد للختان وتزويجه من ماهر، ما لم يدفع لهم 3 آلاف روبية أي ما يعادل حوالي 36 دولارا.
كما زعم الرجل أنهم حولوا 21500 روبية إلى رقم هاتف محمول عبر تطبيق الدفع PhonePe.
وقال للشرطة إن العصابة احتجزته حتى الساعة 8 مساءً وطالبه المتهمون بمبلغ 2.5 ألف روبية إضافية عن طريق معاملة ببطاقة ائتمان. وادعى صاحب الشكوى أن بطاقته الائتمانية كانت في المنزل، وعندما حاول المتهمون مرافقته لاستعادة البطاقة، تمكن من الفرار.
وبعد أن رفعت الشرطة قضية، بدأ التحقيق.
وكشف التحقيق أن أكثر من 50 رجلاً وقعوا فريسة للفخ المتقن وأن العصابة تمكنت من جمع أكثر من 42000 دولار من خلال عمليات الابتزاز.(lbci)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تسمم جماعي في منطقة لبنانية بسبب تناول "سندويشات" من أحد المطاعم المعروفة (صورة)
Lebanon 24
تسمم جماعي في منطقة لبنانية بسبب تناول "سندويشات" من أحد المطاعم المعروفة (صورة)
06:55 | 2023-08-18
18/08/2023 06:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غنائه امام الاسرائيليين قبل اسبوع.. الغاء حفلة لفنان عالمي في لبنان كانت مقررة غدا
Lebanon 24
بعد غنائه امام الاسرائيليين قبل اسبوع.. الغاء حفلة لفنان عالمي في لبنان كانت مقررة غدا
10:46 | 2023-08-18
18/08/2023 10:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه.. هذا ما سجله صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه.. هذا ما سجله صباحا في السوق الموازية
03:17 | 2023-08-18
18/08/2023 03:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير في "le mall" - صيدا... ما الذي حصل؟
Lebanon 24
إشكال كبير في "le mall" - صيدا... ما الذي حصل؟
10:53 | 2023-08-18
18/08/2023 10:53:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتيّ متعلق بالجيش وكورونا ينتشر... هذا ما أكدته المصادر
Lebanon 24
تسجيل صوتيّ متعلق بالجيش وكورونا ينتشر... هذا ما أكدته المصادر
11:16 | 2023-08-18
18/08/2023 11:16:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
02:20 | 2023-08-19
قتل إبنه سابقاً.. نازح ينتحر بعد حرق جسده بريف إدلب الشمالي
01:45 | 2023-08-19
مُعجبات يقتحمن ويُقبلن وائل كفوري على المسرح.. شاهدوا ردة فعله (فيديو)
01:36 | 2023-08-19
يبلغ سعرها 500 مليون دولار.. تعرّفوا الى طائرة الوليد بن طلال "الفخمة" التي نقلت نيمار للسعودية (صور)
23:00 | 2023-08-18
برجك اليوم
23:00 | 2023-08-18
لهذا السبب.. ميغان ماركل مهددة بخسارة لقبها
13:38 | 2023-08-18
أغرب محاولة لسرقة ماكينة صراف آلي... شاهدوا ما رصدته كاميرات المراقبة
فيديو
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
19/08/2023 10:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وريثة عرش إسبانيا تلتحق بتدريب عسكري (فيديو)
Lebanon 24
ستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وريثة عرش إسبانيا تلتحق بتدريب عسكري (فيديو)
00:29 | 2023-08-18
19/08/2023 10:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقه.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقه.. ما القصة؟ (فيديو)
03:32 | 2023-08-17
19/08/2023 10:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24