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قتل إبنه سابقاً.. نازح ينتحر بعد حرق جسده بريف إدلب الشمالي

Lebanon 24
19-08-2023 | 02:20
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أقدم نازح سوري على الانتحار عبر حرق جسده بريف إدلب الشمالي، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المعلومات الواردة للمرصد، فإن "الشخص كان يعاني من مرض نفسي، وسبق له أن أقدم على قتل ابنه".
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ويأتي ذلك في ظل تزايد حالات الانتحار في عموم مناطق سوريا على اختلاف الجهات المسيطرة، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، فضلا عن الضغوطات النفسية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وفقا للمرصد.

وفي 9 آب الحالي، أقدمت فتاة تنحدر من بلدة كفر عويد بريف إدلب الجنوبي على الانتحار دون معرفة الأسباب والدوافع، وذلك في مدينة معرة مصرين شمال إدلب ضمن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام. (الحرّة)
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