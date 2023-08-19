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ضربَه حتى الموت.. سائق تاكسي يعتدي على أحد المارة!

Lebanon 24
19-08-2023 | 05:18
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إعتقلت السلطات التركية سائق سيارة أجرة، ضربَ مواطنا مغربيا حتى الموت، في إسطنبول بتهمة "التسبب في الوفاة عن طريق الجرح المتعمد".

 
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وتوفي مواطن مغربي في إسطنبول، أمس، إثر اعتداء عنيف تعرض له من طرف سائق سيارة أجرة تركي، رفض نقله لوجهته. 
 
واشارت "الحرة" الى أن سائق سيارة الأجرة أحيل إلى المحكمة، قبل أن يصدر قرار بإخلاء سبيله تحت الرقابة القضائية، وإلزامه بالإقامة الجبرية في منزله إلى حين انتهاء محاكمته.
وانهال السائق على الضحية بالضرب أمام مرأى المارة، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية، استنادا لمقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة.
إثر هذا الاعتداء، سقط الضحية وارتطم رأسه بالأرض، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى حيث نقل على جناح السرعة.
وبحسب رئيس تمثيلية المغاربة المقيمين في تركيا، أيوب سالم، فإن الضحية، مقيم في تركيا منذ نحو 13 سنة، وقد لقي حتفه بعد الشجار مع سائق التاكسي الذي رفض أولا نقله إلى وجهته، قبل أن ينزل من سيارته وينهال عليه بالضرب "عندما علم أنه أجنبي" وفق تعبيره.

 
المصدر: الحرة
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