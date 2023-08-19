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لم يعد يحتمل الألم.. شاعر عربي ينهي حياته بقنبلة!

Lebanon 24
19-08-2023 | 08:47
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أقدم الشاعر الفلسطيني الشاب "محمد النجار" والبالغ من العمر 27 عاماً، على الانتحار وإنهاء حياته، اليوم، بتفجير قنبلة يدوية في نفسه، بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
 

وقالت كالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصدر طبي في خان يونس، ان الشاعر النجار قد توفي عقب إصابته بجروح خطيرة خلال تفجير القنبلة، حيث يعاني من اضطرابات، وأوضاع اجتماعية سيئة.
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وكشف النجار عن نيته بالانتحار، واعتذر من والدته وشقيقاته، لكنه برر الخطوة بأنه لم يعد قادرا على تحمل الألم، وفق تعبيره، وذلك برسالة عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، قال فيها: "مضطر لمغادرة هذا العالم بعد أن استنفدت كل جهودي ومحاولاتي للشفاء من مرض الاكتئاب على مدار 8 سنوات آخرها جلسات الكهرباء قبل أقل من عام".

وأضاف: "حاولت بكل ما في وسعي، لا لوم على أحد، كل ما في الأمر أنني لم أعد أستطيع تحمل كل هذا الكم من الألم داخلي أنا آسف كتير، بعتذر لإمي وخواتي كتير ولكل اللي بحبهم وبيحبوني، وبعتذر عن الألم اللي ممكن أكون سببته إلهم لكني مش قادر أحتمل هذا الألم كله أو أتعايش معه".
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