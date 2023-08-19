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رحلة تحولت لكارثة.. ضحى بحياته لإنقاذ ابنه من الغرق

Lebanon 24
19-08-2023 | 13:34
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في قصة مؤثرة، ضحى مواطن أردني بحياته لينقذ ابنه من الموت.

في التفاصيل، توفي نضال حمد الحمران، في سلطنة عُمان، اليوم السبت، غرقاً في مدينة صلالة، بعد أن خرج مع مجموعة من رفاقه في رحلة صيد اصطحب فيها نجله الصغير حمد.
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فخلال تواجده فوق صخرة قريبة من البحر، انزلقت قدم حمد، البالغ 13 عاماً، ليسقط بعدها في الماء، وسط أمواج متوسطة كانت في المنطقة.
فما كان من والده إلا أن قفز فوراً إلى المياه وسبح لمسافة ليست بالقصيرة ورفع نجله من الماء إلى اليابسة.

لكن كسراً في يده منعه من العوم جيداً فغرق في مياه البحر وفقد حياته.

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