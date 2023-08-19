قبيل هبوطها على القمر.. روسيا تعلن عن "وضع غير طبيعي" في المركبة "لونا-25"

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أفادت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، السبت، بحدوث "وضع غير طبيعي" في مركبة الفضاء الروسية "لونا-25" خلال انتقالها إلى مدار ما قبل الهبوط على القمر.وقالت "روسكوسموس" إن المختصين يحللون الموقف، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، وما إذا كان هذا "الوضع غير الطبيعي" قد يتسبب بفشل هبوط المركبة الروسية على القمر.ومن المفترض أن تهبط مركبة الفضاء الروسية على القطب الجنوبي للقمر يوم الاثنين.