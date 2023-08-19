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منوعات
"سمكة" تقطع الكهرباء عن ولاية نيوجيرزي الأميركية!
Lebanon 24
19-08-2023
|
23:53
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أعلن مسؤولون أن انقطاع التيار الكهربائي عن جزء كبير من بلدة سايرفيل بولاية نيوجيرزي قبل أسبوع كان بسبب "مجرم غير متوقع"، وهو سمكة أسقطها فيما يبدو طائر على محول.
وقالت شرطة سايرفيل إن عمال شركة نيوجيرزي المركزية للطاقة والضوء الذين كانوا يعملون على استعادة التيار الكهربائي في 12 آب وجدوا سمكة على المحول.
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وقالت الشرطة في منشور طريف على صفحتها على فيسبوك: "نحن نخمن أن طائرا أسقطها وهو يحلق فوقنا".
وأضافت أن المشتبه به "شوهد آخر مرة وهو يطير جنوبا". وحثت القراء على عدم محاولة القبض عليه لأنه "على الرغم من أنه لا يعتقد أنه مسلح، إلا أنه لا يزال خطيرا للغاية".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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