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منوعات
جريمة مروعة في مصر... قتل طليقته طعناً أمام المارة بالشارع!
Lebanon 24
20-08-2023
|
02:00
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أقدم مصري على إنهاء حياة طليقته بطريقة مأساوية عندما سدد لها عدة طعنات بسكين أثناء خروجها من محل عملها، أمام المارة في الشارع، بمركز طامية بمحافظة الفيوم.
وكان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، تلقى إشارة من شرطة النجدة بمقتل "م. أ"- 25 عاما - ربة منزل بالشارع العمومي بمدينة طامية.
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وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالفيوم إلى موقع الحادث، وتم العثور على جثة سيدة ملقاة على الأرض مصابة بطعنات نافذة، كما تبين صحة البلاغ، وأن طليقها سدد لها طعنات أودت بحياتها، ليسلم نفسه وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وأضافت التحريات أن الزوجة رفعت عدة قضايا على الزوج الذي لم يتجاوز عمره الـ 30 عاما تتعلق بالنفقة وتبديد عفش الزوجية، وحصلت على عدة أحكام بالحبس ضده، وفشلت محاولات الصلح بينهما، وأصرت على تنفيذ الأحكام التي حصلت عليها ضد طليقها.
كما أشارت التحريات إلى أن الزوج عجز عن توفير الالتزامات المادية التي حصلت طليقته عليها، وأنه أصبح مهددا بالحبس الوجوبي، ما دفعه إلى مراقبة تحركات طليقته، حاملا سكينا بين طيات ملابسه، وعندما رآها في الشارع انقض عليها وطعنها عدة طعنات وتركها جثة هامدة وسط بركة دماء.
وجرى إلقاء القبض على المتهم، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.
المصدر: العربية
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