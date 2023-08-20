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دفعت 1000 دولار لشراء كلب عبر الإنترنت.. والصدمة بما تلّقته!

Lebanon 24
20-08-2023 | 04:57
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نشرت شابة أميركية على تيك توك فيديو تشرح فيه كيف تعرضت للاحتيال خلال شرائها كلباً على الإنترنت بمبلغ 1000 دولار أميركي.

وبحسب ما نشره موقع "نيويورك بوست"، كانت الشابة، وتدعى كريستال، تود شراء كلب من فصيلة البولدوغ الفرنسية، وقد تواصلت لهذا الغرض مع أحد الأشخاص عبر الإنترنت.
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وفي الفيديو التي نشرته على تيك توك والذي حصد تفاعلاً كبيراً، عرضت كريستال صورة للكلب الذي اعتقدت أنها تشتريه، وهو من سلالة البولدوغ الفرنسية لونه بني فاتح، ويتجاوز سعره ألف دولار، لكن كريستال تلقت كلباً من فصيلة أخرى ولونه أسود.

وكتبت الشابة معلقةً على الفيديو: "اشتريت جرواً عبر الإنترنت وخدعت بمبلغ 1000 دولار"، معتبرةً أن "حظها سيء جداً".

لكن مشاهدي الفيديو لم يتعاطفوا مع كريستال، بل سخروا منها. وعلّق بعضهم قائلاً إن أي إنسان عاقل لا يقوم بشراء أشياء باهظة عبر الإنترنت من دون التحقق منها.

يذكر أن سعر كلب من فصيلة "البولدوغ" الفرنسية عادةً ما يتراوح سعره من 1500 دولار إلى 8000 دولار. وهذه السلالة واحدة من أكثر الكلاب شعبية في الولايات المتحدة.
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