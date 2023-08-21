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سيارة تقتحم صالون حلاقة... شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
21-08-2023 | 00:00
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وثقت كاميرات المراقبة لحظة فقدان سائقة مسنة السيطرة على سيارتها، واصطدامها بصالون حلاقة في ولاية أريزونا الأميركية.

ويظهر الفيديو سيارة من نوع "لكزس" وهي تتخطى حافة ساحة انتظار السيارات، وتتجه مباشرة نحو النافذة الأمامية لأحد الصالونات، قبل أن تتوقف في منطقة الاستقبال.
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ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الفيديو الذي أظهر عددا من العاملين في الموقع والزبائن الذي تفاجؤوا باقتحام السيارة لصالون الحلاقة.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن السائقة تعرضت لإصابات طفيفة ورضوض في منطقة الساق، بينما لما يصب أحد من الزبائن أو ممكن كانوا في الصالون بأي أذى.
 



وأعربت آشلي أبتون مالكة الصالون الذي اقتحمته السيارة عن صدمتها مما حدث، قائلة إنها كانت ميتة لا محالة لو كانت واقفة في موقع آخر.

وكانت أبتون تقص شعر أحد العملاء قبل الساعة الواحدة بعد ظهر يوم السبت عندما انهار الجدار أمامها مباشرة بسبب تأثير اصطدام السيارة. (سكاي نيوز عربية) 
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