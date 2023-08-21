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أصابت إحدى الطعنات عينها.. يمني يقتل زميلته طعناً لرفضها الزواج منه ماذا قرّرت المحكمة بحقّه؟

Lebanon 24
21-08-2023 | 06:40
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أصدرت محكمة يمنية اليوم الاثنين، حكماً يقضي بإعدام شاب إثر إدانته بقتل شابة في مركز تجاري في عدن جنوب اليمن.

وقضى حكم محكمة المنصورة الابتدائية بإدانة المتهم، محسن رشاد محسن بجريمة القتل العمد للمجني عليها فاطمة محمد عمر سرور، ومعاقبته بالإعدام قصاصاً وتعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت مع تعزيره بتنفيذ العقوبة في مكان عام.
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كما قضى منطوق الحكم بتغريم المتهم كافة تكاليف المقاضاة.


وكانت الشابة العشرينية فاطمة قد قُتلت طعناً بسكين، بينما أصابت إحدى الطعنات عينها، وذلك على يد زميلها محسن الذي يعمل معها في مركز تجاري بمديرية المنصورة، وذلك قبل نحو أسبوع، وقد لاذ الشاب بالفرار بعد الجريمة، فقبض عليه مواطنون في اليوم التالي وسلموه لقسم الشرطة.

وقال الشاب بحسب مصادر محلية، في اعترافات أولية إن سبب هذه الجريمة المروعة التي هزت الرأي العام "عاطفي".

وأشار إلى أنه حاول التقدم لخطبة الضحية لكنها رفضت القبول به فقرر لاحقاً قتلها بسبب رفضها له، وقد نفذّ الجريمة بدم بارد. (العربية)
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