30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
32
o
بشري
30
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
أصابت إحدى الطعنات عينها.. يمني يقتل زميلته طعناً لرفضها الزواج منه ماذا قرّرت المحكمة بحقّه؟
Lebanon 24
21-08-2023
|
06:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت محكمة يمنية اليوم الاثنين، حكماً يقضي بإعدام شاب إثر إدانته بقتل شابة في مركز تجاري في عدن جنوب اليمن.
وقضى حكم محكمة المنصورة الابتدائية بإدانة المتهم، محسن رشاد محسن بجريمة القتل العمد للمجني عليها فاطمة محمد عمر سرور، ومعاقبته بالإعدام قصاصاً وتعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت مع تعزيره بتنفيذ العقوبة في مكان عام.
Advertisement
كما قضى منطوق الحكم بتغريم المتهم كافة تكاليف المقاضاة.
وكانت الشابة العشرينية فاطمة قد قُتلت طعناً بسكين، بينما أصابت إحدى الطعنات عينها، وذلك على يد زميلها محسن الذي يعمل معها في مركز تجاري بمديرية المنصورة، وذلك قبل نحو أسبوع، وقد لاذ الشاب بالفرار بعد الجريمة، فقبض عليه مواطنون في اليوم التالي وسلموه لقسم الشرطة.
وقال الشاب بحسب مصادر محلية، في اعترافات أولية إن سبب هذه الجريمة المروعة التي هزت الرأي العام "عاطفي".
وأشار إلى أنه حاول التقدم لخطبة الضحية لكنها رفضت القبول به فقرر لاحقاً قتلها بسبب رفضها له، وقد نفذّ الجريمة بدم بارد. (العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
20/08/2023 02:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما رصدته الكاميرات قبل "حادثة الكحالة"
Lebanon 24
هذا ما رصدته الكاميرات قبل "حادثة الكحالة"
01:15 | 2023-08-21
21/08/2023 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهزُّ الضّاحية ليلاً.. ما جرى على الطريق مؤسف جداً!
Lebanon 24
حادثة تهزُّ الضّاحية ليلاً.. ما جرى على الطريق مؤسف جداً!
03:45 | 2023-08-21
21/08/2023 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وداعا جورجينا".. حبيبة نيمار تشعل الأجواء في السعودية (فيديو)
Lebanon 24
"وداعا جورجينا".. حبيبة نيمار تشعل الأجواء في السعودية (فيديو)
08:34 | 2023-08-20
20/08/2023 08:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
نجا من الموت وعائلته... صورة ممثل لبنانيّ على فراش المستشفى تُثير قلق جمهوره ما الذي حصل معه؟
Lebanon 24
نجا من الموت وعائلته... صورة ممثل لبنانيّ على فراش المستشفى تُثير قلق جمهوره ما الذي حصل معه؟
05:28 | 2023-08-21
21/08/2023 05:28:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:18 | 2023-08-21
رونالدو حديث السعوديين... ماذا ارتدى أثناء تجوّله في الرياض؟ (فيديو)
04:45 | 2023-08-21
حادث سير مروّع... عدد من القتلى والجرحى في تركيا
04:00 | 2023-08-21
أنثى باندا تحتضن صغيرها بعد العلاج... مشهد مؤثر جداً (فيديو)
03:00 | 2023-08-21
"بدون قلب"... ممرضون يعنفون طفلة حديثة الولادة (فيديو)
02:00 | 2023-08-21
طفل يفقد حياته بشكل مأساوي... هذا ما حصل
01:00 | 2023-08-21
حادث سير مروّع... 7 أشخاص يفارقون الحياة
فيديو
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
21/08/2023 14:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
21/08/2023 14:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
21/08/2023 14:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24