توقيف طبيب "مزيّف"... أجرى العديد من العمليّات لنساء!

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تمّ القبض على طبيب نساء مزيف، أجرى عمليات ولادة في محافظتين مصريتين بأسعار مخفضة من خلال إعلانات عبر "فيسبوك".وتمكنت السلطات من القبض على الطبيب المزيف الذي أجرى عمليات ولادة لسيدات في محافظتي الشرقية والإسكندرية بمبالغ مالية بسيطة، لا تتجاوز 2000 جنيه للعملية الواحدة.وكشفت التحقيقات أن المتهم حصل على دورة في التمريض وانتحل صفة طبيب نساء وتوليد لإجراء العمليات بأسعار مخفضة مقارنةً بباقي الأطباء.وبحسب التحقيقات كان الرجل "يحلم بأن يكون طبيباً" ولم يستطع الالتحاق بكلية الطب، فقرر تحقيق حلمه بالعمل كطبيب بعد حصوله على دورة في التمريض. (العربية)