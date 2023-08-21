Advertisement

منوعات

توقيف طبيب "مزيّف"... أجرى العديد من العمليّات لنساء!

Lebanon 24
21-08-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1099526-638282229951911349.jpg
Doc-P-1099526-638282229951911349.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمّ القبض على طبيب نساء مزيف، أجرى عمليات ولادة في محافظتين مصريتين بأسعار مخفضة من خلال إعلانات عبر "فيسبوك".

وتمكنت السلطات من القبض على الطبيب المزيف الذي أجرى عمليات ولادة لسيدات في محافظتي الشرقية والإسكندرية بمبالغ مالية بسيطة، لا تتجاوز 2000 جنيه للعملية الواحدة.
Advertisement

وكشفت التحقيقات أن المتهم حصل على دورة في التمريض وانتحل صفة طبيب نساء وتوليد لإجراء العمليات بأسعار مخفضة مقارنةً بباقي الأطباء.

وبحسب التحقيقات كان الرجل "يحلم بأن يكون طبيباً" ولم يستطع الالتحاق بكلية الطب، فقرر تحقيق حلمه بالعمل كطبيب بعد حصوله على دورة في التمريض. (العربية)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2023-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2023-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:02 | 2023-08-21
07:46 | 2023-08-21
06:40 | 2023-08-21
05:18 | 2023-08-21
04:45 | 2023-08-21
04:00 | 2023-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24