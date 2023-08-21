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قيمتها 400 ألف دولار.. إحتراق "فيراري" أثناء إستعراض مدى سرعتها (فيديو)

Lebanon 24
21-08-2023 | 14:00
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نشر مؤثر أميركي يدعى كودي ديتويلر، فيديو على قناته في موقع "يوتيوب" للحظات احتراق سيارته الرياضية الفاخرة من نوع "فيراري"، أثناء استعراضه مدى سرعتها وتحمّلها.

وفي تعليق أسفل الفيديو، قال المؤثر: "يؤسفني أن أبلغكم أن سيارتي الفيراري إف 8 التي يبلغ ثمنها 400 ألف دولار، احترقت مؤخرا وتحولت إلى كومة من الرماد".
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وتابع: "لقد حصل الحادث أثناء تصويري فيديو عن مميزات هذه السيارة، لكن هذا درس جيد حتى لا أقوم بالمزيد من الأشياء المجنونة مستقبلا". (روسيا اليوم)
 
 
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