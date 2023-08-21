قيمتها 400 ألف دولار.. إحتراق "فيراري" أثناء إستعراض مدى سرعتها (فيديو)

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نشر مؤثر أميركي يدعى كودي ديتويلر، فيديو على قناته في موقع "يوتيوب" للحظات احتراق سيارته الرياضية الفاخرة من نوع "فيراري"، أثناء استعراضه مدى سرعتها وتحمّلها.وفي تعليق أسفل الفيديو، قال المؤثر: "يؤسفني أن أبلغكم أن سيارتي الفيراري إف 8 التي يبلغ ثمنها 400 ألف دولار، احترقت مؤخرا وتحولت إلى كومة من الرماد".وتابع: "لقد حصل الحادث أثناء تصويري فيديو عن مميزات هذه السيارة، لكن هذا درس جيد حتى لا أقوم بالمزيد من الأشياء المجنونة مستقبلا". (روسيا اليوم)