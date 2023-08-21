فيديو يظهر تعنيف طفلة حديثة الولادة من قبل ممرضتين إحداهما "الخالة" يشعل مواقع التواصل!

أصدرت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق، أمس الأحد، سلسلة إجراءات عقابية بحق مستشفى في أربيل بعد انتشار مقطع مصور يظهر تعنيف طفلة حديثة الولادة في قسم (الخدج) من قبل ممرضتين.



وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة "شفق نيوز" إن "إجراءاتها تتضمن سبع نقاط هي إعفاء الممرضتين بالمستشفى وهما (گ،ع.ع) و (س،ص،م) رغم عدم وجود تصريح بعملهما في قائمة المستشفى ووقفهما عن العمل في المجال الطبي والصحي لمدة ستة أشهر".

وتضمنت الإجراءات أيضا "إغلاق قسم الأطفال حديثي الولادة (الخدج) بالمستشفى لعدم وجود الشروط الصحية لحين التنظيم واتباع الإرشادات الصحية وإغلاق وتعليق قسم جراحة الولادة".