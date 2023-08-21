تفوقت على المخدرات.. صناعة إجرامية "متنامية" حول العالم ما هي؟

كشف تقرير عن بلاغات بسرقة أو فقدان ساعات فاخرة يبلغ مجموع أثمانها أكثر من 1.2 مليار دولار، حول العالم، وذلك وسط زيادة كبيرة في السرقات التي تستهدف المجوهرات.



وقالت مؤسسة "the watch register" التي تمتلك قاعدة بيانات عن الساعات الثمينة المسروقة أو المفقودة حول العالم إن هناك 80 ألف ساعة تعرضت للسرقة أو الفقدان، بحسب ما أوردت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

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وكشفت البيانات أن الساعات من ماركة "رولكس" السويسرية هي الأكثر تعرضا للسرقة والفقدان.



وأضافت أنها تشكل 44 بالمئة من إجمالي الساعات المسروقة.



وجاء ذلك بعد أن وقعت سرقات مجوهرات كبيرة طالت مشاهير حول العالم، مثل الملاكم السابق أمير خان، والسائق في مسابقات فورمولا 1 لاندو نوريس.



وقال تاجر الساعات الفاخرة بوب ثورب إن سرقة ساعات فاخرة لمدة أسبوع في لندن تجلب أموالا بما يفوق ما يكسبه بعض الناس في حياتهم.



واعتبر أن سرقة الساعات باتت صناعة بحد ذاتها، معبرا عن اعتقاده أنها تجاوزت في بعض المناطق صناعة المخدرات بالنسبة إلى بعض العصابات الإجرامية. (سكاي نيوز)