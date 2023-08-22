كارثة... جولة سياحية تنتهي بـ5 جثث

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عُثر على جثث 5 أشخاص وما زال آخرون مفقودين، بعد قيامهم بجولة في مجارٍ بالعاصمة الروسية موسكو، برفقة مرشدين، أثناء هطول أمطار غزيرة، الأحد، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الإثنين.وأوضحت وكالات أنباء رسمية، أن "منسوب المياه في المجاري ارتفع بسرعة، ولم يتمكن الضحايا من الخروج".وذكرت وكالة "تاس" الرسمية، أنه عُثر على الجثث في نهر موسكفا، وأن أشخاصاً آخرين في عداد المفقودين.وتُعرض بشكل كبير إمكانية القيام بجولة برفقة مرشدين في نظام المجاري الشاسع في العاصمة، التي يعود بناء بعضها إلى القرن التاسع عشر.وقال دانييل دافيدوف، وهو مستكشف في المدينة، لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" الرسمية، إنه "لم يجد أي شخص في الأماكن التي كان يمكن أن يحتمي بها المشاركون".وأضاف: "كنت آمل أن نتمكن من العثور على ناجين هناك. يوجد ملجآن لكن ليس فيهما أحد".وفُتح تحقيق بحق المنظّم بتهمة "تقديم خدمات في مخالفة لقواعد السلامة"، وفقاً لوسائل إعلام محلية. (الحرة)