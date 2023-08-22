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منوعات
فيديو لثمرة تنمو في المقابر يثير جدلا واسعا
Lebanon 24
22-08-2023
|
16:00
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أثار فيديو نشره مؤثر شهير في مصر ضجة كبيرة، يظهر ثمار التين الشوكي الأحمر تنمو في المقابر.
وتبين أن المقطع منذ 10 أشهر تقريبا، حيث فسر اليوتيوبر محمد شاهين الذي يتابعه أكثر من 324 ألف شخص، بأن نبات الصبار يتغذى على الجثامين في المقابر.
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وقطف شاهين عددا من التين الشوكي الأحمر ثم تناوله، وبعدها وضع كمية منه في جورب وبدأ يعصره بيده بالضغط عليه ثم رفعه لأعلى ليشرب عصيره، الذي بدا يشبه الدم. (روسيا اليوم)
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