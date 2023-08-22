في واقعة غير مألوفة.. طالبة تضع مولودا بقاعة الامتحان!

في واقعة غير مألوفة شهدت إحدى القاعات الامتحانية في العاصمة العراقية بغداد، صباح الثلاثاء، حالة ولادة لإحدى الطالبات أثناء إجابتها على أسئلة الامتحان.



وضجت منصات التواصل الاجتماعي في العراق بالحادثة الغريبة، إذ اعتبرها كثيرون من روادها بشارة خير، بينما قال آخرون إن الضغط النفسي ورهبة الامتحانات ربما ساهما في تعجيل موعد الولادة، وذهب فريق ثالث نحو انتقاد ظاهرة الزواج المبكر، باعتبارها المسؤولة عما حدث.

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ويقول المتحدث باسم وزارة التربية العراقية، كريم السيد، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية": "نعم تمت هذا الصباح خلال تقديم امتحانات الدور الثاني للصف الثالث المتوسط، في إحدى قاعات التربية الثالثة بالرصافة شرق بغداد، حالة ولادة لطالبة وهي تقدم الامتحان، بعد وقت قصير من دخولها للقاعة".

وأضاف: "الحمد لله تم التعامل مع الموقف بكل مهنية من قبل كوادرنا التدريسية والإدارية هناك، من خلال إسعافها على وجه السرعة وتمت الولادة على خير، ونحن كوزارة نهنىء هذه الولادة المباركة ونتمنى للطالبة الأم والجنين دوام الصحة والعافية".

وتابع قائلاً: "نحن كتربية نتعامل مع الدفتر الامتحاني المغلف للاجابات لكل طالب، ولا نعرف الآن هل أن هذه الطالبة قد أكملت إجاباتها على أسئلة الامتحان أم لا، لكن لا شك أن الوزارة كعادتها تأخذ دوما في الاعتبار الاعتبارات الأبوية والإنسانية، في التعاطي مع هكذا حالات". (سكاي نيوز عربية)





