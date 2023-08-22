Advertisement

منوعات

في واقعة غير مألوفة.. طالبة تضع مولودا بقاعة الامتحان!

Lebanon 24
22-08-2023 | 11:13
A-
A+
Doc-P-1099929-638283250049059799.jpg
Doc-P-1099929-638283250049059799.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في واقعة غير مألوفة شهدت إحدى القاعات الامتحانية في العاصمة العراقية بغداد، صباح الثلاثاء، حالة ولادة لإحدى الطالبات أثناء إجابتها على أسئلة الامتحان.

وضجت منصات التواصل الاجتماعي في العراق بالحادثة الغريبة، إذ اعتبرها كثيرون من روادها بشارة خير، بينما قال آخرون إن الضغط النفسي ورهبة الامتحانات ربما ساهما في تعجيل موعد الولادة، وذهب فريق ثالث نحو انتقاد ظاهرة الزواج المبكر، باعتبارها المسؤولة عما حدث.
Advertisement
 
ويقول المتحدث باسم وزارة التربية العراقية، كريم السيد، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية": "نعم تمت هذا الصباح خلال تقديم امتحانات الدور الثاني للصف الثالث المتوسط، في إحدى قاعات التربية الثالثة بالرصافة شرق بغداد، حالة ولادة لطالبة وهي تقدم الامتحان، بعد وقت قصير من دخولها للقاعة". 
 
وأضاف: "الحمد لله تم التعامل مع الموقف بكل مهنية من قبل كوادرنا التدريسية والإدارية هناك، من خلال إسعافها على وجه السرعة وتمت الولادة على خير، ونحن كوزارة نهنىء هذه الولادة المباركة ونتمنى للطالبة الأم والجنين دوام الصحة والعافية". 
 
وتابع قائلاً: "نحن كتربية نتعامل مع الدفتر الامتحاني المغلف للاجابات لكل طالب، ولا نعرف الآن هل أن هذه الطالبة قد أكملت إجاباتها على أسئلة الامتحان أم لا، لكن لا شك أن الوزارة كعادتها تأخذ دوما في الاعتبار الاعتبارات الأبوية والإنسانية، في التعاطي مع هكذا حالات". (سكاي نيوز عربية) 


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:35 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2023-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2023-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:37 | 2023-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
13:00 | 2023-08-22
11:53 | 2023-08-22
11:00 | 2023-08-22
09:00 | 2023-08-22
08:00 | 2023-08-22
05:24 | 2023-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24