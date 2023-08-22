اعتقدت أنها نائمة.. طفلة رقدت بجوار جثة أمها 6 أيام!





فقد اكتشف الجيران الطفلة، بعدما سمعوا أنينها من شدة الجوع والعطش.

Advertisement

فأبلغوا الأمن لافتين إلى أنهم سمعوا صراخ الطفلة بشكل مستمر من داخل منزلها، فيما حاولوا التواصل مع الأم دون تلقي أي رد منها. مأساة إنسانية شهدتها مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في مصر، بعد أن عثر الأهالي على طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات تعيش بجوار جثة والدتها المتوفاة منذ 6 أيام.فقد اكتشف الجيران الطفلة، بعدما سمعوا أنينها من شدة الجوع والعطش.فأبلغوا الأمن لافتين إلى أنهم سمعوا صراخ الطفلة بشكل مستمر من داخل منزلها، فيما حاولوا التواصل مع الأم دون تلقي أي رد منها.

كما طرقوا باب الشقة فلم يستجب لهم أحد، ما جعلهم يعتقدون أن الطفلة محبوسة في الشقة.

وعلى الفور وصلت قوة أمنية إلى المكان، وتمكنت من دخول الشقة، وكانت المفاجأة حيث عثر على الطفلة بجوار أمها المتوفية، وتبدو عليها علامات الإعياء الشديد.



كما ظهرت جروح على يديها من جراء قضمها بسبب الجوع والعطش.



وتبين من التحريات وتقرير الطب الشرعي أن الأم وتدعى إيمان تبلغ من العمر 31 عاما من مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ وتوفيت قبل 6 أيام كاملة.



ولم تستطع الطفلة الصغيرة التي تعيش مع والدتها بمفردها، طيلة هذه المدة، أن تفعل شيئا حيث كانت تعتقد أنها نائمة. (العربية)