29
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بعد موتها... اسماك تحافظ على حاسة البصر
Lebanon 24
23-08-2023
|
00:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة نشرت حديثا على موقع Nature العلمي، إن أسماك Lachnolaimus maximus المعروفة محليا بأسماك "الخنزير" قادرة على "الرؤية" حتى بعد موتها.
وتظهر الدراسة إن هذا النوع من الأسماك، الذي يقوم بتمويه لونه للاندماج في محيطه والاختفاء عن المفترسين، يقوم بذلك عن طريق خلايا على جلد السمكة تحلل الضوء المحيط بها وتقوم بنسخ الألوان لإكمال عملية التمويه.
Advertisement
لكن المفاجئ إن هذه العملية بقيت تحصل حتى بعد موت السمكة.
وبدأت الدكتورة لوريان شفايكرت، البحث حينما لاحظت سمكة خنزير ميتة تغير لونها ليماثل لون القارب الذي كانت تنقلها عبره.
وقالت الدكتورة لنيويورك تايمز إن هذا أعطاها الفكرة وراء البدء بدراسة قامت بها مع فريقها.
ووفقا للدراسة المنشورة على Nature فإن هذه ليست الصفات المميزة الوحيدة لهذا النوع من الأسماك، حيث أنها أيضا "خنثى"، تفقس أنثى ويمكن لها أن تتحول إلى ذكر ما إن تصل إلى حجم معين أو في حالة ظهور فراغ في السلطة في مجموعتها الاجتماعية.
ويمكن لسمك الخنزير التبديل بين ثلاثة أشكال لونية هي البني الوردي، والأبيض اللؤلؤي، واللون أحمر المخطط أو المرقط - في أقل من ثانية.( الحرة)
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما ظهرت بالحجاب وهي تؤدي مناسك العُمرة.. الفنانة اللبنانية الشهيرة تُثير الجدل بصور مُثيرة!
Lebanon 24
بعدما ظهرت بالحجاب وهي تؤدي مناسك العُمرة.. الفنانة اللبنانية الشهيرة تُثير الجدل بصور مُثيرة!
03:25 | 2023-08-22
22/08/2023 03:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة جديدة... وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة في حادث سير مروّع
Lebanon 24
مأساة جديدة... وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة في حادث سير مروّع
08:00 | 2023-08-22
22/08/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجآت جديدة عن تحقيقات جريمة عين الحلوة.. هذا ما سيجري!
Lebanon 24
مُفاجآت جديدة عن تحقيقات جريمة عين الحلوة.. هذا ما سيجري!
03:00 | 2023-08-22
22/08/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه الأثناء... هذا ما يشهده مطار بيروت
Lebanon 24
في هذه الأثناء... هذا ما يشهده مطار بيروت
07:44 | 2023-08-22
22/08/2023 07:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
09:44 | 2023-08-22
22/08/2023 09:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
02:00 | 2023-08-23
رحلة تتحوّل الى كارثة... اليكم ما حصل
00:15 | 2023-08-23
أطفال علقوا بالتلفريك... هكذا تم انقاذهم (فيديو)
23:31 | 2023-08-22
حادث مأساوي... طالبة تفارق الحياة
23:00 | 2023-08-22
برجك اليوم
16:00 | 2023-08-22
فيديو لثمرة تنمو في المقابر يثير جدلا واسعا
14:00 | 2023-08-22
من هم أكثر مليارديرات العالم احتفاظاً بـ"الكاش"؟
فيديو
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
23/08/2023 09:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
23/08/2023 09:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
23/08/2023 09:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24