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بعد موتها... اسماك تحافظ على حاسة البصر

Lebanon 24
23-08-2023 | 00:59
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أظهرت دراسة نشرت حديثا على موقع Nature العلمي، إن أسماك Lachnolaimus maximus المعروفة محليا بأسماك "الخنزير" قادرة على "الرؤية" حتى بعد موتها.

وتظهر الدراسة إن هذا النوع من الأسماك، الذي يقوم بتمويه لونه للاندماج في محيطه والاختفاء عن المفترسين، يقوم بذلك عن طريق خلايا على جلد السمكة تحلل الضوء المحيط بها وتقوم بنسخ الألوان لإكمال عملية التمويه.
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لكن المفاجئ إن هذه العملية بقيت تحصل حتى بعد موت السمكة.

وبدأت الدكتورة لوريان شفايكرت، البحث حينما لاحظت سمكة خنزير ميتة تغير لونها ليماثل لون القارب الذي كانت تنقلها عبره.

وقالت الدكتورة لنيويورك تايمز إن هذا أعطاها الفكرة وراء البدء بدراسة قامت بها مع فريقها.

ووفقا للدراسة المنشورة على Nature فإن هذه ليست الصفات المميزة الوحيدة لهذا النوع من الأسماك، حيث أنها أيضا "خنثى"، تفقس أنثى ويمكن لها أن تتحول إلى ذكر ما إن تصل إلى حجم معين أو في حالة ظهور فراغ في السلطة في مجموعتها الاجتماعية.

ويمكن لسمك الخنزير التبديل بين ثلاثة أشكال لونية هي البني الوردي، والأبيض اللؤلؤي، واللون أحمر المخطط أو المرقط - في أقل من ثانية.( الحرة) 
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