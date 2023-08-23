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ظلت تبكي لـ48 ساعة... إنقاذ إمرأة مقيّدة بسلاسل من داخل منزل!

Lebanon 24
23-08-2023 | 14:00
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وثق مقطع فيديو، نشرته شرطة مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي الأميركية، لحظة "الإنقاذ الدرامي" لامرأة ظلت مقيدة بالسلاسل داخل منزل لأكثر من 48 ساعة.

ويظهر الفيديو، الذي نشر أحد ضباط الشرطة وهو يحاول اقتحام المنزل من الباب المحصن، لكن من دون جدوى، ثم اضطر إلى جلب سلم، للصعود إلى الطابق الثاني من النافذة، فيما كانت المرأة محتجزة ومقيدة بالسلاسل وتبكي بشكل هستيري.
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وحاول الشرطي تهدئة المرأة، التي بدت مذعورة، فيما كانت السلسلة حول رقبتها ومقيدة مع الأرض.

وفي وقت لاحق، قال مسؤولون في شرطة لويزفيل إنه تم اعتقال المشتبه به مويسيس ماي بعد يومين من إنقاذ المرأة.

ويروج أن ماي احتجز المرأة بعد وقوع شجار بينهما، قبل أن يتحول إلى عنف جسدي.

وجرى توجيه عدة تتهم للرجل، من بينهما الاختطاف والترهيب وتعريض حياة الغير للخطر والاعتداء والتهديد الإرهابي. (سكاي نيوز)
 
 
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