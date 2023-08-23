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منوعات
فكرة لا تخطر على البال... حاول تقبيل مياه نافورة فانتهى به الأمر في المستشفى
Lebanon 24
23-08-2023
|
10:39
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حاول شاب عشريني تقبيل المياه المتصاعدة حتى ارتفاع 140 مترا من النافورة الضخمة في بحيرة جنيف.
وقام الشاب في البداية بوضع وجهه على الفوهة التي تتدفق منها المياه بسرعة 200 كيلومتر في الساعة، فأدى ضغط مياه النافورة إلى دفعه بعنف إلى الخلف.
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وما حصل لم يثن الشاب عن الإقدام على محاولة أخرى، فما كان منه، بعد أن استعاد قواه، إلا أن حاول معانقة مياه النافورة بذراعيه، لكن ضغطها دفعه هذه المرة في الجو أمتارا عدة، فسقط على البلاطة التي تحيط بالفوهة ثم ألقى بنفسه في البحيرة.
وهرعت الشرطة لانتشاله من الماء إثر تلقيها بلاغا من عدد من الشهود.
وقال أحد الشهود للصحيفة إن عناصر الشرطة "طلبوا قطع مياه النافورة بصورة عاجلة ليتمكنوا من انتشاله".
وقالت الناطقة باسم شرطة جنيف ألين دار إن الشرطة "أنجدته ورفعته" إلى زورقها، وتولت سيارة إسعاف نقل الشاب إلى مستشفيات جنيف الجامعية.
ولم تتوافر أي معلومات فورا عن وضعه الصحي. (سكاي نيوز)
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