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الحملحاول أن تنجز أعمالك بوقتها المناسب كي لا تقع في فخ التقصير وتلام على ذلك.الثورتسمع اليوم بعض الأخبار السارة في العمل وتتفاءل بالحصول على ترقية.الجوزاءتحتار بين عدة قرارات اليوم لكن عليك أن تعرف ماذا تختار سريعاً.السرطانيزعجك الكثير من الأوضاع في العمل وتسعى إلى تغييرها بالاتفاق مع أرباب العمل.الأسديوم موافق جدّاً لأجراء بعض الاستشارات وحضور المؤتمرات، وتلبية دعوة لإلقاء محاضرة أو خطاب.العذراءعليك أن تتحلّى بالصبر، واضبط حماستك تلافياً لأي انعكاسات سلبية وخصوصاً في مجال العمل.الميزانتركّز على مشروع معيّن وتهمل مشاريع أخرى قد تكون أكثر ربحاً ونفعاً.العقربتبهر رؤساءك بأفكارك التي تعود على الشركة التي تعمل فيها بأرباح طائلة.القوستنجز مشاريع مهمة تحقق لك أرباحاً جيّدة ما يحسّن وضعك المهني والحصول على ترقية.الجديلا تقدم على قرارات مباغتة، وتجنّب الفضائح والمواجهات واتكل على نفسك ولا تطلب المساعدة من أحد.الدلودعم لموقفك ورؤية مشتركة للأمور، إنه يوم واعد بانفراج، ثق بنفسك وحاول ان تفرض توجهاتك.الحوتتبدأ اليوم يجو إيجابي يلائمك ويحملك الى سفر أو لقاء مثمر أو اجتماعات غنية بالأفكار البنّاءة. (السومرية)