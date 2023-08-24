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منوعات
بعدما احتجزها... قص شعرها بساطور وقيدها بسلاسل
Lebanon 24
24-08-2023
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عثر عناصر الشرطة الأمريكية في كنتاكي، على امرأة تم تقييدها بالسلاسل واحتجازها داخل منزلها طوال يومين.
وحاول ضباط شرطة مترو لويزفيل، اقتحام أحد المنازل عن طريق تحطيم الأبواب والنوافذ، بعد تبليغ الجيران عن سماع صرخات مأساوي لامرأة، طلبا للمساعدة. وعندما عجزوا عن ذلك، تسلقوا المبنى للوصول إلى نافذة في الطابق الثاني.
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ولحسن الحظ، تمكنت المرأة من كسر نافذة الغرفة، حيث كانت محتجزة، فقام أحد الضباط بصعود السلم للوصول إلى الغرفة التي كانت قذرة بشكل لا يصدق، فوجدت مقيدة بالسلاسل وهي تبكي بشكل هستيري.
وقالت الشرطة لاحقا: "كان لدى المرأة سلسلة حول رقبتها، تم إغلاقها بواسطة قفل خاص وتثبيتها في الأرض بمسامير".
وفي الفيديو، يمكن سماع المرأة الباكية وهي تعتذر للشرطي، وتخبره أن آسرها احتفظ بمفتاح القفل في سلسلة مفاتيحه. وبعد العثور على فأس، قام ضابطان بتحرير السلسلة من أرضية الغرفة، وساعدا المرأة على مغادرة المنزل.
وفي اللحظات التي أعقبت إنقاذها، استمرت المرأة المصابة بالصدمة في الارتعاش والبكاء، بينما استخدم رجال الإطفاء قواطع البراغي لإزالة السلسلة المغلقة من رقبتها بأمان.
وتم القبض على الجاني مويسيس ماي، 36 عاما، بعد يومين من إنقاذ المرأة. ويُزعم أنه احتجز المرأة داخل المنزل في اليوم التالي لشجار بينهما تحول إلى جسدي، حيث أمسك بها في الحمام وقام بقص معظم شعرها بساطور، ثم قيدها إلى الأرض وأخذ هاتفها الخلوي حتى لا تطلب المساعدة.(نيويورك بوست)
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