30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
32
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
جاسوس صيني... هذا ما فعله في بريطانيا
Lebanon 24
24-08-2023
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتضح من نتائج تحقيق حصري أجرته صحيفة التايمز، أن جاسوسا صينيا استخدم مدة 5 سنوات ملفات تعريف مزيفة في شبكة التواصل الاجتماعي LinkedIn.
وتشير الصحيفة إلى أن الجاسوس استخدم الملفات المزيفة من أجل الحصول على معلومات سرية من مسؤولين بريطانيين مقابل المال أو مقابل عروض مربحة أخرى.
Advertisement
ويعرف هذا الجاسوس الصيني باسم روبين تشانغ، وهو اسم مستعار، وتعتبره أجهزة الأمن الغربية "أنجح جاسوس ضد المصالح البريطانية في الأجيال الأخيرة".
ووفقا للصحيفة، تمكن تشانغ خلال فترة لا تقل عن 5 سنوات من جمع معلومات وافية عن القطاع الصناعي باستخدام حسابات مزيفة كان يقدم نفسه فيها على أنه موظف في شركات مختلفة. وقد اتصل بمسؤولين بريطانيين وغربيين من العاملين في مجال السياسة والدفاع والعلوم والتكنولوجيا، وعرض عليهم مبالغ نقدية لا تقل عن 10 آلاف دولار أمريكي مقابل المعلومات التي يستلمها منهم. كما أنه كان في بعض الأحيان يعرض عليهم دفع كامل نفقات زيارتهم للصين، والمشاركة في مؤتمرات علمية مربحة.
وتشير الصحيفة، إلى أن تشانغ لا يزال يستخدم حتى الآن أسماء مستعارة مختلفة للحصول على معلومات سرية، على الرغم من حذف العديد من ملفاته الشخصية بعد أن بدأت شبكة LinkedIn في محاربة الحسابات المزيفة.(gazeta.ru)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معطيات جديدة.. هذه أسباب سقوط طائرة الجيش في بحمدون!
Lebanon 24
معطيات جديدة.. هذه أسباب سقوط طائرة الجيش في بحمدون!
13:38 | 2023-08-23
23/08/2023 01:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. طوافة للجيش تسقطُ في بحمدون وصورٌ ترصد ما حدث!
Lebanon 24
عاجل جداً.. طوافة للجيش تسقطُ في بحمدون وصورٌ ترصد ما حدث!
13:30 | 2023-08-23
23/08/2023 01:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى عن الرواتب.. إليكم ما سيحصل بعد أيّام
Lebanon 24
بُشرى عن الرواتب.. إليكم ما سيحصل بعد أيّام
12:45 | 2023-08-23
23/08/2023 12:45:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "يهبُط".. خبرٌ يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدولار "يهبُط".. خبرٌ يكشف ما يجري
12:27 | 2023-08-23
23/08/2023 12:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة جديدة عن لبنان.. العاشر عالمياً بسبب "مادة غذائية" بارزة!
Lebanon 24
مُفاجأة جديدة عن لبنان.. العاشر عالمياً بسبب "مادة غذائية" بارزة!
14:00 | 2023-08-23
23/08/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:26 | 2023-08-24
رجل يهرب من الصين إلى كوريا عبر "جيت سكي"
04:00 | 2023-08-24
بعد انقاذه طفلين من الغرق... هكذا فارق الحياة
03:00 | 2023-08-24
الاستحمام المتناوب... ماذا تعرف عنه؟
01:00 | 2023-08-24
بعدما احتجزها... قص شعرها بساطور وقيدها بسلاسل
00:14 | 2023-08-24
حادثة فريدة... معجزة على نهر "نيفا"
00:13 | 2023-08-24
حادث مؤسف بحانة في كالفورنيا.. إطلاق نار وسقوط قتلى وعدة جرحى
فيديو
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
24/08/2023 12:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
24/08/2023 12:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
24/08/2023 12:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24