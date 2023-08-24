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لماذا ستقوم الخطوط الجوية الكورية بـ"وزن بعض الركاب" قبل رحلاتهم؟

Lebanon 24
24-08-2023 | 06:04
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في الأسابيع القليلة المقبلة، قد يُطلب من المسافرين على متن الخطوط الجوية الكورية الجنوبية اتخاذ خطوة إضافية قبل الصعود إلى الطائرة، وهي "قياس وزنهم".

ووفقا لإعلان صادر عن شركة الطيران، سيؤثر البرنامج على بعض المسافرين المغادرين من مطار جيمبو الدولي (GMP) في الفترة من 28 آب حتى 3 أيلول ومن مطار إنتشون الدولي (ICA) في الفترة من 8 إلى 19 أيلول، حسبما ذكرت صحيفة " كوريا جونغ أنغ ديلي".
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وسيتم وزن كل من الركاب والأمتعة، ثم سيتم بعد ذلك مشاركة البيانات مع وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في البلاد.

وسيتم وزن الركاب أمام البوابات وقبل الصعود إلى الطائرة، حسبما ذكرت صحيفة "كوريا تايمز".

ووفقا لإجراءات التحكم في وزن الطائرة وتوازنها التي حددتها كوريا الجنوبية، تلتزم شركات الطيران بحساب الوزن القياسي للركاب كل خمس سنوات أو عندما تقتضي الظروف ذلك. 

ويلعب هذا المتوسط دورا في "تحديد توزيع وزن الطائرة وتعزيز سلامة الطيران".

وبمجرد جمع البيانات، فإنها تساعد شركات الطيران على اتخاذ القرارات بشأن "احتياجات الوقود وتوزيع الوزن على متن الطائرة".

والخطوط الجوية الكورية هي واحدة من شركات طيران عدة حول العالم، يُطلب منها الحصول بشكل دوري على بيانات وزن الطائرة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.

في وقت سابق من هذا العام، نفذت الخطوط الجوية النيوزيلندية برنامجا مشابها مع بعض العملاء الذين يسافرون على خطوطها الدولية، مثل الرحلات الطويلة جدا بين أوكلاند وجون كينيدي في نيويورك.

وتطلب شركة طيران نيوزيلندا من الركاب "الوقوف على الميزان"، للوفاء بمتطلبات هيئة الطيران المدني النيوزيلندية، وفق موقع "بيزنس أنسايدر".
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