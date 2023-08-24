مذيعة تفاجأ بطلب زواج من زميلها خلال بث مباشر (فيديو)

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تعرضت مذيعة أخبار أميركية لموقف رومانسي أمام جمهورها مباشرة على الهواء، حين تقدم زميلها بطلب يدها للزواج خلال نشرة الأخبار المسائية.وظهرت مذيعة الأخبار في قناة WRCB التابعة لشبكة NBC، كورنيليا نيكلسون وهي متفاجئة بطلب يدها من قبل زميلها المراسل رايلي ناجل، حيث قاطعها خلال تقديم فقرتها من النشرة الإخبارية، حاملاً باقة من الورد الأحمر، وخاتماً ماسياً.وفي عرض الزواج، تقدم لها بالقول جاثياً على ركبتيه: "بما أننا تعارفنا من خلال العمل في الأخبار، أظن أنه من المناسب أن أسألك من هذا الموقع، وعلى الهواء مباشرة، أمام الملايين من المشاهدين: كورنيليا نيكلسون، هل تقبلين الزواج بي؟".