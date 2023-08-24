كي تفرح جدتها.. عروس تقيم زفافاً ثانياً لها في دار للمسنين

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أعادت عروس إقامة حفل زفافها في دار للمسنين تقيم فيها جدتها، لأن الجدة لم تتمكن من حضور زفافها الأول.وتزوجت الفتاة التي تدعى هانا ماكدونالد (27 عاماً)، وتعمل منشئة محتوى لحفلات الزفاف، في شرق لندن من خطيبها جيمس بول (31 عاماً)، ويعمل مصوراً لحفلات الزفاف، في أيار 2023.لكن جدتها البالغة من العمر 84 عاماً التي أصيبت بمرض ألزهايمر في عام 2021، لم تتمكن من الحضور بسبب مشاكل تحركها وتنقلها.وبعد شهرين من يوم زفافها، فاجأت هانا جدتها في دار الرعاية بارتداء ثوب الزفاف، وإعادة مراسم الزفاف أمامها، وسط مشاركة زملائها من المسنين.وعبرت هانا عن سعادتها بالعمل الذي قامت به، وقالت إن ارتداء طرحتها وفستانها مرة أخرى كان بمثابة لحظة سحرية بالنسبة لها.وقالت هانا إن مشاعرها كانت غامرة بالحب والسعادة، لأنها تمكنت من إدخال الفرحة إلى قلب جدتها، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.