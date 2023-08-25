إنقلاب شاحنة تحمل 9 سيارات فارهة

انقلبت شاحنة نقل تحمل 9 سيارات فاخرة تشمل سيارات من طراز "أستون مارتن" و"لامبورغيني" على طريق مزدحم في بريطانيا، بحسب ما أفادت "ديلي ميل".



ولم تورد الصحيفة القيمة الفعلية المقدرة لتلك السيارات الفارهة، أو تكلفة إصلاحها. (العربية)

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