30
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
33
o
زحلة
35
o
بعلبك
32
o
بشري
30
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
إنقلاب شاحنة تحمل 9 سيارات فارهة
Lebanon 24
25-08-2023
|
05:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
انقلبت شاحنة نقل تحمل 9 سيارات فاخرة تشمل سيارات من طراز "أستون مارتن" و"لامبورغيني" على طريق مزدحم في بريطانيا، بحسب ما أفادت "ديلي ميل".
ولم تورد الصحيفة القيمة الفعلية المقدرة لتلك السيارات الفارهة، أو تكلفة إصلاحها. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أسد في مغسل للسيارات... ماذا يفعل؟
Lebanon 24
أسد في مغسل للسيارات... ماذا يفعل؟
25/08/2023 14:21:25
25/08/2023 14:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
خفض تشغيل السيارات ذاتية القيادة في سان فرانسيسكو بعد حوادث متكررة
Lebanon 24
خفض تشغيل السيارات ذاتية القيادة في سان فرانسيسكو بعد حوادث متكررة
25/08/2023 14:21:25
25/08/2023 14:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تسلا تتيح التحكم في سياراتها عبر أوامر Siri الصوتية على "آيفون"
Lebanon 24
تسلا تتيح التحكم في سياراتها عبر أوامر Siri الصوتية على "آيفون"
25/08/2023 14:21:25
25/08/2023 14:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير بين سوريين... جرحى وتضارب وتكسير سيارات
Lebanon 24
إشكال كبير بين سوريين... جرحى وتضارب وتكسير سيارات
25/08/2023 14:21:25
25/08/2023 14:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
شاجنة
سيارات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مراسلة الـ"أم تي في" جويس عقيقي دخلت القفص الذهبيّ... تعرفوا إلى زوجها
Lebanon 24
مراسلة الـ"أم تي في" جويس عقيقي دخلت القفص الذهبيّ... تعرفوا إلى زوجها
13:04 | 2023-08-24
24/08/2023 01:04:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صراصير في البرادات.. اقفال محل حلويات شهير بالشمع الاحمر (صورة)
Lebanon 24
صراصير في البرادات.. اقفال محل حلويات شهير بالشمع الاحمر (صورة)
07:31 | 2023-08-24
24/08/2023 07:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة المتداولة عصرا
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة المتداولة عصرا
09:40 | 2023-08-24
24/08/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيداً عن مسلسل "كريستال"... باميلا الكيك أمضت نهارها قرب حوض السباحة شاهدوا الصور
Lebanon 24
بعيداً عن مسلسل "كريستال"... باميلا الكيك أمضت نهارها قرب حوض السباحة شاهدوا الصور
14:42 | 2023-08-24
24/08/2023 02:42:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مُؤثّر... هكذا ودّعت إبنة العسكريّ جوزيف حنا والدها في المطار قبل إستشهاده
Lebanon 24
فيديو مُؤثّر... هكذا ودّعت إبنة العسكريّ جوزيف حنا والدها في المطار قبل إستشهاده
12:29 | 2023-08-24
24/08/2023 12:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
06:34 | 2023-08-25
سماء اليونان تحوّلت إلى اللون البرتقاليّ.. شاهدوا هذا الفيديو
03:49 | 2023-08-25
لأول مرة في العالم.. فريق سعودي ينجح بإجراء عمليتين في وقت واحد (فيديو)
02:27 | 2023-08-25
بشكل غير متوقع.. وفاة نجم المصارعة الشهير عن عمر 36 عاما!
01:10 | 2023-08-25
آلام في بطن ثمانينية تكشف جنينا عمره 40 عاماً! (صورة)
00:06 | 2023-08-25
أستاذها قام بنشر صور غير لائقة لها من دون موافقتها.. هكذا كان عقابه!
23:00 | 2023-08-24
برجك اليوم
فيديو
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
01:48 | 2023-08-25
25/08/2023 14:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
25/08/2023 14:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
25/08/2023 14:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24