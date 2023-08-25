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هجوم سلاحف نادرة على نزلاء فندق!

Lebanon 24
25-08-2023 | 16:00
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شهدت مدينة العريش في محافظة شمال سيناء بمصر، واقعة غريبة حيث تعرض مواطنون مصريون لهجوم من سلاحف بحرية خلال تواجدهم في أحد الفنادق الكبرى بالمحافظة.

وكشف محمد الطيب، أحد نزلاء الفندق الذي قام بتصوير الواقعة التفاصيل، وقال إنه فوجئ، خلال تواجده مع مجموعة من أصدقائه بهجوم سلاحف بحرية صغيرة على غرفهم في الفندق، وكذلك خلال تواجدهم بالشاطئ، مشيرا إلى أنه قام وبمساعدة أصدقائه بتجميع هذه السلاحف واعادتها لمياه البحر مرة أخرى. (العربية)
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