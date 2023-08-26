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"الرجل الذئب"... هل تم العثور عليه؟

Lebanon 24
26-08-2023 | 02:00
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تم تصوير ما يُعرف بتسمية "الإنسان الذئب" الملقب بـ"الزاهد والمستذئب" بواسطة كاميرا هاتف محمول في جبال هارز الألمانية التي تتميز بتضاريسها الوعرة.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أنه تم الإبلاغ عن وجود رجل غامض يعيش في الغابة بالقرب من بلدة بلانكنبرغ منذ سنوات عديدة، كما عثر السكان المحليون على حفر لإشعال النار ومساكن بدائية في المنطقة.
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وفضلا عن ذلك، اضطرت إدارة مكافحة الحرائق في المنطقة إلى إخماد العديد من الحرائق التي اندلعت هناك.

وكتبت الصحيفة: "الآن ظهر أول دليل بالصورة"، وأرفقت صورة "المستذئب" مع المادة الصحفية، ليظهر في الصورة رجل عارٍ من دون أي لباس وهو جالس يتكئ على عصا.

كما تم تصوير اللقطات من قبل اثنين من سكان بلدة هالبرشتات المجاورة، الذين جاؤوا لرؤية الكهف المحلي.

وقالت شاهدة العيان جينا فايس: "عندما وصلنا إلى الكهوف الرملية، رأينا الرجل الذئب، لقد وقف في الأعلى، فوق أحد الكهوف، ممسكا بيديه عصا طويلة تشبه الرمح".

وأشارت إلى أن "الرجل الذئب" أبقى عينيه باتجاههما، وتواصل بالعين لمدة 10 دقائق تقريبا.

وبحسب فايس، كان الرجل يبدو في حوالي الـ40 من عمره، ومتسخا ويتصرف مثل "رجل العصر الحجري القادم من كتب التاريخ".

يشار إلى أنه في شهر مارس من هذا العام، اتصل السكان المحليون بالفعل بخدمات الطوارئ، يدعون رؤيتهم "الرجل الذئب".

والجدير بالذكر أن مصطلح "الرجل الذئب" جاء من كتب الطب في العصور الوسطى، عندما كان يُطلق على الأشخاص ذوي الشعر الكثيف على الجسم والوجه اسم "الذئاب" بسبب هذا المظهر، إلّا أنه يصنف على أنه من الأمراض النادرة إلى حد ما، كما لا يوجد دليل على أن "ناسك" جبال هارز يعاني منه بالفعل.(وكالات)


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