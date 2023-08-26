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حريق كبير ومقتل 9 أشخاص.. ما علاقة الشاي؟ (فيديو)

Lebanon 24
26-08-2023 | 05:52
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قتل 9 أشخاص على الأقل، اليوم السبت، عندما اشتعلت النيران في عربة قطار كانت متوقفة في جنوب الهند بعدما حاول أحد الركاب تحضير الشاي.
 
وقال المتحدث باسم مقاطعة مادوراي سالي تابلاباتي: "كانت عربة واحدة متوقفة حجزتها شركة سياحية. حاول أحدهم تحضير الشاي وهو ما تسبب بالحريق"، مضيفا: "قضى 9 أشخاص 3 منهم نساء. وأصيب 9 آخرون بجروح لا تشكل خطرا على حياتهم".

ولم يتم بعد تأكيد هوية الضحايا، فيما أظهرت مشاهد مصورة تصاعد ألسنة النيران من نوافذ عربة القطار، وتمكن بعض الركاب من النجاة في الوقت المناسب.

وكانت العربة مفصولة عن قطار ومتوقفة في ساحة قطارات مادوراي بولاية تاميل نادو، عندما اندلع الحريق قبيل الفجر.

وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أن الركاب كانوا قد أدخلوا بصورة غير قانونية أسطوانة غاز، وحاولوا استخدامها. (روسيا اليوم) 
 
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