Advertisement

منوعات

فيديو أثار جدلاً وضجّة... راقصة أحيت حفل تكريم طلاب!

Lebanon 24
26-08-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1101227-638286568349585066.jpg
Doc-P-1101227-638286568349585066.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت فيديوهات متداولة لراقصة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة بمركز شباب قرية كفر منصور ومدينة طوخ في محافظة القليوبية بمصر، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو راقصة ترتدي فستانا أزرق اللون وتهز خصرها، وسط تفاعل مجموعة من الطلاب والمسؤولين الذين كانوا يجلسون في محيط الملعب، ما أثار دهشة واستغراب، وسط تعليقات المتابعين الذين عبروا عن استيائهم من التنظيم وإدارة مركز الشباب.
 
من جهته، علق وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية محمود الصبروط على الواقعة قائلا: "مركز شباب كفر منصور ليس به ملعب وهو مبنى إداري فقط مكون من ثلاث حجرات على طابقين".

وتابع: "الحفل المقام ليس له أي علاقة بالشباب والرياضة في القليوبية، وأقامه شخص من أهالي البلدة ليكرم أبناء بلدته على ملعب خاص تم إيجاره وغير تابع للشباب والرياضة". (روسيا اليوم)
 
Advertisement
 
 

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:30 | 2023-08-26
13:00 | 2023-08-26
11:51 | 2023-08-26
09:56 | 2023-08-26
09:55 | 2023-08-26
09:17 | 2023-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24