نفوق 60 رأسا من الأغنام.. شاحنة تدهورت ودهستهم

أفادت إذاعة الأمن العام في الأردن اليوم السبت، بأنها تعاملت مع عدد من الحوادث المرورية على الطريق الصحراوي، بينها حادث انقلاب شاحنة أدى إلى نفوق 60 رأسا من الأغنام.



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وأوضح مندوب إذاعة الأمن العام أن سبب وقوع الحادث هو عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة. (روسيا اليوم) وذكر التقرير المروري عبر الإذاعة، أن الحادث وقع على الطريق الصحراوي، قرب محطة الأبيض الأمنية باتجاه الجنوب، حيث تدهورت مركبة شحن لحظة قطع الأغنام للطريق العام، ما أدى إلى دهس 60 رأسا من الأغنام ونفوقها بالكامل.وأوضح مندوب إذاعة الأمن العام أن سبب وقوع الحادث هو عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة. (روسيا اليوم)