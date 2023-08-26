لوحة "ملعونة" تدمر حياة امرأة: أصوات وانهيارات!

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ذكرت سيدة بريطانية أنها اشترت لوحة من متجر خيري بسعر 20 جنيه إسترليني (25 دولار) بعد أن توسلت إليها والدتها لشرائها، مشيرة إلى أن اللوحة الغريبة تسببت في تدمير حياتها.واشترت زوي إليوت براون الصورة، التي تظهر فتاة صغيرة ترتدي فستاناً أحمر، من متجر خيري في سانت ليوناردز أون سي، شرق ساسكس في 24 تموز.وسبق أن تم بالفعل شراء الصورة وإعادتها، حيث قالت المالكة السابقة إنها "دمرت حياتها"، وأدى ذلك إلى قيام مدير المتجر الخيري بإضافة تحذير بأن اللوحة "ربما تكون ملعونة" لأولئك الذين لديهم الشجاعة الكافية لشرائها.والتقطت زوي البالغة من العمر 36 عاماً الصورة وعرضتها على والدتها جين التي قيل إنها أصبحت "مذهولة"، وحثت ابنتها على شرائها. ولم تعلم الأم وابنتها في ذلك الوقت أن حياتهما على وشك أن تنقلب رأساً على عقب، مع حدوث أحداث خارقة للطبيعة بمجرد وصول اللوحة إلى المنزل.وبدأ كلب العائلة سيلا، وهو كلب باتردال، "بالزمجرة على الفور"، عندما تم إحضار اللوحة إلى غرفة المعيشة، ويقال إنه "لم يقترب منها". ثم بدأت والدة زوي، جين إليوت براون، البالغة من العمر 68 عاماً، تعاني من مشاكل صحية، بما في ذلك الهبات الساخنة والارتعاش والشعور بالبرد الشديد، لدرجة أنها احتاجت إلى 4 سترات للتدفئة.وتتذكر زوي، من هاستينغز، شرق ساسكس: "لم أر أمي ترغب في شيء بهذه الدرجة من قبل. لقد كانت مفتونة بها، ولكن ليس بطريقة إيجابية. كانت تحميها بشكل غريب. كانت تحدق بها باستمرار".وباتت الأم تراقب اللوحة باستمرار، وتشعر بالغضب بمجرد الحديث عن التخلص منها. ووفقاً لجين، التي تعتقد أن أمراضها لا علاقة لها باللوحة، بدأت تسمع أصوات طرق في الليل، على الرغم من عدم وجود أحد.واضطرت زوي في إحدى المرات إلى الاتصال بسيارة إسعاف، بعد أن انهارت والدتها في الحمام، لكنها ألغت الاتصال في النهاية وبقيت في شقتها طوال الليل بدلاً من ذلك. وفي الأيام التي تلت ذلك، أصبحت الأمور أكثر غرابة، ونزلت زوي إلى الطابق السفلي ذات صباح لتكتشف أن جين تمسح على خدود الفتاة الموجودة في الصورة.وتتذكر زوي "لقد كان سلوكاً غريباً. لا تزال أمي تتصرف بشكل غريب، ولم تناقش الأمر أبداً".وتصر زوي على أن اللوحة أدت إلى تدهور صحة والدتها، وتحتفظ بها الآن في صندوق مليء بالمريمية بهدف "تطهيرها". وتأمل الآن أن يتمكن شخص ما من إبعاد هذه اللعنة إلى الأبد، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.