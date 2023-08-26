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أسكتلندا.. حملة للبحث عن "وحش أسطوري"

Lebanon 24
26-08-2023 | 13:00
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بدأت أكبر حملة خلال عقود في أسكتلندا بحثاً عما يطلق عليه وحش بحيرة "لوك نس".

وتحت أمطار غزيرة، تمركز عشرات المتطوعين من مختلف أنحاء العالم في 17 موقع رصد حول البحيرة الشهيرة في منطقة المرتفعات الأسكتلندية، اليوم السبت.
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وسوف تبحر قوارب مزودة بتكنولوجيا خاصة، مثل سماعات ترصد الأصوات البحرية، في بحيرة لوخ نيس. ومن المقرر أيضا استخدام طائرات درون مزودة بكاميرات تصوير حراري.

ووفقاً للمنظمين، وهم مركز لوك نس للزوار والمتحمسين من المجموعة التطوعية لوك نس اكسبلوريشن، هذه أكبر حملة بحث ممنهجة عن المخلوق المسمى نيسي منذ 1972 .

وترجع الأساطير المحيطة بالوحش في البحيرة الشاسعة التي يبلغ عمقها 230 متراً إلى زمن القديس كولومبا، الذي قيل إنه روض الوحش، بعدما اختطف أحد خدامه في عام 565 ميلادية.
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