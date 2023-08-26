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بسبب رسالة وصلت إليه... العثور على هاتف آيفون يعمل في قاع البحر

Lebanon 24
26-08-2023 | 14:30
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أعربت بريطانية عن شعورها بالذهول، عندما عثرت على هاتف آيفون لا يزال يعمل في قاع البحر، وذلك بعد أن أنار ضوء الهاتف إثر استلام رسالة.

 وظل الهاتف محتفظاً بأكثر من 80% من شحن البطارية، على الرغم من سقوطه في قاع البحر قبل يومين. واستعاد مالك الهاتف هاتفه بعد أن أسقطه من زورق الكاياك بالقرب من الساحل في مدينة دورست.
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وتنبهت سيريس هيرسي، التي تهوى رياضة الغوص تحت الماء، إلى وجود الهاتف عندما لاحظت وميضاً من الضوء في قاع البحر على عمق 30 قدم تقريباً. وكان الهاتف في علبة مقاومة للماء ولا يزال عمر البطارية يصل إلى 84%، فالتقطته وأعادته إلى الشاطئ، وتصفحت جهات الاتصال للعثور على مالكه، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وتمت إعادة الهاتف إلى صاحبه روب سميث، بعد أن أسقطه ابن عمه بينما كانا يتجولان في دوردل دور في دورست، وكانا يقتربان من المعلم الساحلي الشهير عندما سقط الهاتف من حافة القارب، وعلى الرغم من أن الهاتف كان في علبة مقاومة للماء، إلا أنهما يئسا من إمكانية استعادته وعادا إلى المنزل.

وبعد يومين، كانت سيريس (34 عاماً) تغوص في المنطقة عندما لاحظت وجود الهاتف في قاع البحر. وقالت سيريس، التي كانت تزور دورست من منزلها في إسيكس، إنها سعيدة لأنها تمكنت من إعادة الهاتف إلى مالكه.

وأضافت "كان بإمكاني رؤية الهاتف قابعاً في قاع البحر لأنه تلقى رسالة وأضاء. التقطته وعدت إلى اليابسة حيث قمت بإخراجه من علبته، ثم بحثت في الأرقام وتواصلت مع عائلة المالك".

وأضافت سيريس "الهواتف مهمة جداً للحياة هذه الأيام. كان صاحب الهاتف على متن رحلة العودة إلى كندا، لذلك التقيت بابن عمه روب. لم يكن لدي سوى ساعة واحدة قبل أن أضطر إلى العودة إلى المنزل، ولكن لحسن الحظ تمكنت من التقاط الهاتف".

وقال روب، من بريدبورت، دورست: "كانت سيريس سيدة لطيفة للغاية وكنا في قمة السعادة. لم نتمكن من تصديق أنها لا تزال تحتفظ بالجهاز وببطارية تصل إلى 84%. أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للجميع".
هاتف، 
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