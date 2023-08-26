قتلها والدها وشقيقاها بفأس لأنها أحبت شاباً من طبقة اجتماعية أخرى!

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تعرضت فتاة مراهقة في منطقة كوشامبي في غازي آباد، في الهند، للضرب حتى الموت يوم السبت على يد والدها وشقيقيها في قضية يشتبه بأنها جريمة شرف.ووفقا للشرطة، فقد تعرضت الفتاة البالغة من العمر 17 عاما للهجوم بفأس بعد أن تم القبض عليها وهي تتحدث عبر الهاتف مع حبيبها المزعوم.ووصلت الشرطة إلى مكان الجريمة بعد وقت قصير من ورود معلومات عن الحادث من الجيران، وألقت القبض على المتهمين الثلاثة. وتم تسجيل قضية ضدهم، وفق ما نقل موقع India Today.ولفترة من الوقت، اشتبه الأب والأخوة في أن الضحية البالغة من العمر 17 عامًا كانت على علاقة بصبي من طبقة اجتماعية مختلفة.ورغم منع الأسرة، واصلت الفتاة التحدث مع الصبي. وقالت الشرطة إنه في نوبة غضب، قتل الأب والشقيقان الفتاة بعد أن قبضوا عليها وهي تتحدث عبر الهاتف مع شخص ما.واعترف والد الفتاة وإخوتها بارتكاب الجريمة أثناء استجواب الشرطة.