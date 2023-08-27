من بينها العربية.. تعرفوا إلى أقدم اللغات في التاريخ

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هناك أكثر من 7100 لغة مستخدمة اليوم. ويعتبر ما يقرب من 40% منها مهدد بالانقراض، مما يعني أن عدد المتحدثين بهم منخفض ومعرضون لخطر الانقراض. يتحدث بعض اللغات أقل من 1000 شخص، بينما يستخدم أكثر من نصف سكان العالم لغة واحدة فقط من أصل 23 لغة، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Deccan Herald.اللغات الميتةإن اللغات الميتة، التي لم يعد يتم التحدث بها حاليًا، تنسج معًا آلاف السنين من التفاعلات البشرية، مما يعني أن مهمة تحديد أقدم لغة في العالم هي أكثر من مجرد فضول لغوي. على سبيل المثال، من أجل فك رموز النقوش على الألواح الطينية أو تتبع تطور الألسنة الحية، يجب على اللغويين أن يتعاملوا مع أسئلة تمتد إلى ما هو أبعد من اللغة. ومن خلال القيام بذلك، تكشف أبحاثهم عن بعض أسرار الحضارات القديمة، بل وتثير نقاشات تمزج بين العلم والثقافة.المصدر الوحيد الموثوقتقول كلير بويرن، أستاذة اللغويات في جامعة ييل: إن "اللغات القديمة، مثل اللغات المعاصرة، ضرورية لفهم الماضي. يمكن تتبع تاريخ الهجرات البشرية والاتصالات من خلال اللغات. وفي بعض الحالات، تكون المعلومات اللغوية هي المصدر الوحيد الموثوق به للمعلومات حول الماضي".مهمة معقدة بشكل خادعيقول بروفيسور داني هيبر، عالم لغوي يدرس اللغات المهددة بالانقراض، إن تتبع أقدم لغة هو "مهمة معقدة بشكل خادع". إن إحدى الطرق لتحديد أصول اللغة هي العثور على النقطة، التي يتحول عندها لسان واحد ذو لهجتين مختلفتين إلى لغتين مختلفتين تمامًا، بحيث لا يتمكن الأشخاص الذين يتحدثون هاتين اللهجتين من فهم بعضهم البعض.سجل مكتوب راسخيشرح بروفيسور هيبر أنه "على سبيل المثال، إلى أي مدى في التاريخ يجب أن يعود المتحدثون باللغة الإنجليزية لفهم المتحدثين باللغة الألمانية؟"، موضحًا أن تلك النقطة الزمنية ستشير إلى أصول اللغتين الإنكليزية والألمانية كلغتين متميزتين، متفرعتين من لغة جرمانية أولية مشتركة.أقدم جملة كاملة في التاريخإن العديد من أقدم الأمثلة الموثقة للكتابة تأتي من اللغات، التي استخدمت الكتابة المسمارية، والتي تتميز بأحرف إسفينية الشكل مطبوعة على ألواح طينية. ومن هذه اللغات السومرية والأكادية، وكلاهما يرجع تاريخهما إلى 4600 سنة على الأقل. كما عثر علماء الآثار على كتابات هيروغليفية مصرية منحوتة في قبر الفرعون سيث بيريبسين تعود إلى نفس الفترة التاريخية تقريبًا. ويترجم النقش الهيروغليفي إلى: "لقد وحد الأرضين لابنه الملك المزدوج بيريبسن"، فيما يعتبر أقدم جملة كاملة معروفة.ويتفق المؤرخون واللغويون بشكل عام على أن اللغات السومرية والأكادية والهيروغليفية هي أقدم لغات ذات سجل مكتوب واضح. لقد انقرضت اللغات الثلاثة، مما يعني أنها لم تعد مستخدمة وليس لديها أي أحفاد أحياء يمكنهم نقل اللغة إلى الجيل التالي.أقدم لغة حيةويقول بروفيسور هيبر إنه بالنسبة لأقدم لغة لا تزال مستخدمة، فقد ظهر العديد من المتنافسين. وتبرز العربية والعبرية من بين هذه اللغات لوجود جداول زمنية يمكن للغويين تتبعها بشكل معقول. على الرغم من أن أقدم دليل مكتوب على هذه اللغات يعود تاريخه إلى حوالي 3000 عام فقط، إلا أن بروفيسور هيبر يقول إن كلاهما ينتمي إلى عائلة اللغات الأفروآسيوية، التي تعود جذورها إلى 18000 إلى 8000 قبل الميلاد، أو حوالي 20000 إلى 10000 سنة مضت. وحتى مع هذا الإطار الزمني الواسع، يقبل اللغويون المعاصرون على نطاق واسع اللغة الأفروآسيوية باعتبارها أقدم عائلة لغوية. لكن يبقى أن النقطة الدقيقة، التي انحرفت عندها اللغة العربية والعبرية عن اللغات الأفروآسيوية الأخرى موضع خلاف كبير.العربية والعبرية والصينيةتضيف بروفيسور بويرن اللغة الصينية إلى قائمة المرشحين. من المحتمل أن تكون اللغة قد نشأت من اللغة الصينية التبتية البدائية، والتي تعد أيضًا سلفًا للغة البورمية واللغات التبتية، منذ حوالي 4500 عام، على الرغم من أن التاريخ الدقيق متنازع عليه. (العربية)